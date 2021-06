Portugal-Trainer Fernando Santos: der Ingenieur, der Deutschland ärgern will

Fast schon ulkig sieht es aus, wenn Fernando Santos ein Training der portugiesischen Nationalmannschaft begleitet. Sein Basiscamp hat Deutschlands Gegner mitten auf der schönen Margareteninsel in Budapest errichtet, als Trainings- und Medienzentrum dient das Rudolf-lllovszky-Stadion im XIII. Bezirk. Wenn Cristiano Ronaldo über den sonnenüberfluteten Rasen tänzelt und die Auslöser der Fotografen auf der Tribüne im Stakkato klicken, sucht sich der in Ehren ergraute Senhor Santos fast schon demonstrativ einen Schattenplatz. Mit fast 70, 80 Metern Abstand. Wer nicht wüsste, dass es sich bei dem studierten Elektrotechniker um den Cheftrainer des amtierenden Europameisters handeln würde, hätte ihn auch für den Zeugwart oder Busfahrer halten können. Teilnahmslos lehnt er an der Betonmauer. Anzeige

Aber das ist genau wie seine mitunter staubtrockenen Statements nur Fassade. Der in Lissabon geborene 66-Jährige mag kein großer Redner sein, aber seine akribische Herangehensweise ist die Grundlage der portugiesischen Erfolgsstory. Die von Ronaldo gern zur Show gestellte Eitelkeit ist diesem Fußballlehrer fremd, der mit ausgeprägter Bodenhaftung rüberkommt – und neben seiner Passion fürs Rauchen auch aus seinen religiösen Überzeugungen keinen Hehl macht. Nach dem historischen EM-Coup vor fünf Jahren im Finale gegen Frankreich pilgerte er in den portugiesischen Wallfahrtsort Fatima. Zudem sagte er einmal: "Wenn ich am Nachmittag ein Spiel habe, gehe ich um 7 Uhr morgens zur Messe." Wohltuend wirkt sein Realitätssinn, weil der lange auch in Griechenland arbeitende Santos nicht immer nur dem Fußball diente.

Reporter Hellmann berichtet von "CR" und Co.

Portugal "wirkt sehr entspannt"

Ein Jahrzehnt arbeitete er in der freien Wirtschaft als Ingenieur. So einer durchleuchtet eine Scheinwelt wie den Profifußball rasch. Und mit dem Starkult hat er es eigentlich auch nicht. Sein größtes Verdienst bei der EM 2016 war neben der pragmatischen Spielweise – die Portugiesen mogelten sich mit drei Unentschieden gegen Island, Österreich und Un­garn ins Achtelfinale – auch der Einbau von jungen Spielern. Renato Sanches, der danach beim FC Bayern München nicht glücklich wurde, war damals 18; Raphael Guerreiro, der anschließend zu Borussia Dortmund wechselte, erst 22. Beide standen im Endspiel gegen Frankreich in der Startelf.





Beim Arbeitssieg gegen Ungarn (3:0) brach der aufgerückte Linksverteidiger Guerreiro mit einem abgefälschten Schüsschen erst in der 84. Minute den Bann. Santos verschwieg nach dem durchwachsenen Auftritt in der stimmungsvollen Puskas-Arena nicht, dass es einige Mängel gab: "Wir müssen uns weiterentwickeln. Deutschland ist ein sehr starker Gegner mit Spielern von enormer Qualität und mit einem hervorragenden Trainer." Eines hat er dem Kollegen Joachim Löw indes voraus: den EM-Pokal in den Händen zu halten. Und ganz nebenbei hat seine Auswahl 2019 auch die Nations League gewonnen.