Portugiesen über die Bundesliga und RB: "Es muss toll sein, Leipzig-Fan zu sein"

Lissabon. Diogo Carrasco ist 20 Jahre alt und Mitglied bei SL Benfica aus Lissabon. Für ihn ist die Bundesliga die beste Liga der Welt: „Du kannst auch ein Spiel des Elften gegen den Zwölften schauen und es ist immer interessant. Ich habe zum Beispiel Schalke gegen Bielefeld gesehen und es war einfach toll. Nicht unbedingt wegen der Tore, sondern wegen der Intensität, die du sonst in keiner anderen Liga der Welt hast."

Stadien nur zur Hälfte ausgelastet

Sporting-Anhänger Pedro Varela (45) kann sich ebenfalls für das deutsche Fußball-Oberhaus begeistern. Dies hat aber auch andere Gründe als die Qualität und die Spiele, die er gelegentlich verfolgt: „Anders als in Portugal hat man in Deutschland viele große Vereine im ganzen Land, die viel Unterstützung erfahren." Auch der, in nicht-pandemischen Zeiten, hohe Zuschauerschnitt beeindruckt ihn. So besuchten in der Saison 2018/19 im Durchschnitt laut tm.de 43.467 Menschen ein Bundesliga-Spiel. In der Liga NOS waren es 11.690. Eigentlich nicht verwunderlich, denn Portugal hat im Vergleich zu Deutschland nur ein Achtel der Bevölkerung (10,2 Mio.). Ein Blick auf die Auslastung der Stadien gibt mehr Aufschluss: Im deutschen Oberhaus waren die Ränge zu 89,5 Prozent belegt, im Land des Europameisters nur zu 48,3 Prozent.

Nach Meinung von Varela dürfte das auch an den Ticketpreisen liegen. „Schaut man sich die Kosten in Portugal und Deutschland und dann den jeweiligen Durchschnittslohn an, sieht man, warum in der Liga NOS die Stadien nur zu Topspielen gefüllt sind." Und tatsächlich: In beiden Ligen muss ein Fan für den Eintritt in ähnliche Stadionbereiche ähnlich viel Geld auf den Tisch legen. Ein/e Vollzeitbeschäftigte/r in Deutschland verdiente 2018 allerdings rund 3.715 Euro brutto, in Portugal lediglich 1.300 Euro (laut statista.com).





Paris und ManCity sind nicht RB Leipzig

Mit Sehnsucht blickt Varela auf auch die Stehplätze in den deutschen Arenen: „Sowas hätte ich gerne in Portugal. Wenn ich im Stadion bin, stehe ich sowieso die ganze Zeit." Dennoch sind die englische und spanische Liga in der breiten Masse in Portugal beliebter als die Bundesliga: „Die Premier League läuft ständig im TV und gilt ja als die beste. Und in Spanien spielen einige Portugiesen, außerdem ist auch die Nähe als Nachbar gegeben“, sagt Varela.

Während es in England nicht mehr ungewöhnlich ist, wenn ein Club aufgekauft wird, kann sich Pedro Varela das in seiner Heimat unter keinen Umständen vorstellen. „Wenn hier von Investoren gesprochen wird, heißt es sofort ‚Nein, das geht auf keinen Fall‘." Diogo Carrasco sieht auch einen klaren Unterschied zwischen den PSGs und ManCitys dieser Welt auf der einen und RB Leipzig auf der anderen Seite. „Paris und City wurden gekauft, als sie bereits in der ersten Liga waren. RB ist wenigstens noch einige Ligen aufgestiegen und hat sich einen Teil selbst aufgebaut."

"In Deutschland gibt’s ja noch 50+1"

Für den 20-Jährigen ist das RB-Modell das der Zukunft: „Dieses Scoutingnetzwerk und die Möglichkeit seine Spieler bei den Clubs in Österreich und in den USA auszubilden – das ist brillant. Ich bin neidisch auf Leipzig: Man verkauft einen Spieler, holt aber auch jemanden, der ihn zwar noch nicht zu 100 Prozent ersetzt, aber das Potenzial hat, noch besser zu werden. ‚Ich verkaufe Keita? Oh, naja ich habe ja jetzt auch einen Dani Olmo. Oh, ich habe Werner verkauft? Naja, ich habe ja noch einen Poulsen auf der Bank und hole mir Dominik Szoboszlai‘. Das beeindruckt mich. Es muss toll sein, Leipzig-Fan zu sein."