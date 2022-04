Positiver Corona-Test: Heidenheim-Trainer Frank Schmidt fehlt bei Zweitliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf

Zweitligist 1. FC Heidenheim muss im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag (18.30 Uhr/live mit Sky Ticket [Anzeige]) auf Trainer Frank Schmidt verzichten. Der 48-Jährige ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Klub mitteilte. Bereits bei der Pressekonferenz am Donnerstag wurde Schmidt von seinem Assistenten Bernhard Raab vertreten.

