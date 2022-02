"Positiv gestimmt": Torjäger Simon Terodde spricht über mögliche Vertragsverlängerung bei Schalke 04

Simon Terodde will auch nach dieser Saison beim Zweitligisten FC Schalke 04 bleiben. " Klar ist man vertraglich abgesichert, aber über Inhalte spricht man nicht so gerne. Ich bin aber ganz positiv gestimmt, dass ich nächstes Jahr auch auf Schalke spiele ", sagte der Zweitliga-Rekordtorschütze im "Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga" bei Sport1. Terodde (33) war im vergangenen Sommer ablösefrei vom Hamburger SV zum Revierklub gekommen und hatte einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres unterschrieben.

Terodde war zwar gegen Düsseldorf ohne Treffer geblieben, kam in der laufenden Spielzeit jedoch bereits auf 15 Zweitliga-Tore in 18 Partien. Damit liegt er hinter Guido Burgstaller vom FC St. Pauli (16 Tore) auf Platz zwei der Torjägerliste. Zudem stellte er im Lauf der Saison mit seinem Treffer gegen Werder Bremen am 14. Spieltag einen neuen Zweitliga-Rekord als Spieler mit den meisten Toren im Unterhaus auf und überholte Dieter Schatzschneider, der auf 153 Tore in Liga zwei kommt.