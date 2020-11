Positive Corona-Fälle: RB Leipzigs Poulsen von dänischer Nationalmannschaft isoliert 

Leipzig. RB Leipzigs Yussuf Poulsen muss bei der dänischen Nationalmannschaft in Isolation. Zwei Mitglieder der Auswahl seien laut Verband am Montagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Betroffen sind Flügelspieler Robert Skov (TSG Hoffenheim) und ein Therapeut der Mannschaft. Glücklicherweise seien beide symptomfrei, werden aber dennoch das Teamcamp in Elsinore verlassen.

