Positive Corona-Tests beim Gegner: Spiel des SC DHfK Leipzig gegen Erlangen abgesagt

Leipzig. Bevor die Fragen in der Pressekonferenz überhaupt aufkommen konnten, machte DHfK-Manager Karsten Günther deutlich, dass es sich nicht um einen Aprilscherz handelt. „Das Spiel am Donnerstag fällt aus, da es Corona-Fälle bei Erlangen gibt“, so Günther nüchtern. Ein Satz, den alle Beteiligten in dieser Saison bereits mehrfach gehört haben, nur die Namen der Mannschaften waren andere. Auch die Grün-Weißen waren von den Spielverlegungen bereits betroffen, kein Bundesligateam blieb davon verschont. Die Absage kommt dennoch sehr kurzfristig und wirft den Trainingsplan der Sachsen durcheinander. Das ist für Trainer André Haber aber zweitrangig: „Ich hoffe, dass niemand einen schlimmeren Verlauf bekommt und sich keine weiteren Personen anstecken.“

