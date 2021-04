Positive Klänge: Wie ein Trio aus Ehemaligen Mainz 05 aus dem Tabellenkeller führt

Torhymnen gehören auch in der Pandemie zu den festen Ritualen eines jeden Bundesligisten. Beim 1. FC Köln erklingt „Wenn et Trömmelche jeht“, beim FSV Mainz 05 ist es der „Narhallamarsch“, der im Geisterspielbetrieb aus den Lautsprechern plärrt. Dort scheinen die Aussichten auf baldigen Frohsinn deutlich größer als in Köln, wo sich die beiden Erstligisten mit närrischer Verbindung im Abstiegsduell an diesem Sonntag gegenüberstehen (18 Uhr/Sky). Mit 18 Punkten sind die Rheinhessen das fünftbeste Rückrundenteam, Köln holte zehn Zähler weniger.

