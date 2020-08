Positiver Corona-Test in Bochum, neuer Trainer in Nürnberg: Das ist bei der Konkurrenz von Hannover 96 los

Die neue Zweitliga-Saison steht in den Startlöchern. Während Hannover 96 am Montag offiziell in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet ist, hat sich auch bei der Konkurrenz viel getan. Der SPORTBUZZER hat die wichtigsten Ereignisse aus Hamburg, Nürnberg und Co. zusammengefasst.