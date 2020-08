Positiver Corona-Fall beim FC Barcelona: Ex-Schalker Jean-Clair Todibo infiziert - "Es geht mir gut"

Der in der abgelaufenen Saison an den FC Schalke ausgeliehene Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. "Hallo Leute, ich teile Euch mit, dass ich positiv auf Corona getestet wurde, ich bin asymptomatisch, und es geht mir gut", schrieb der Franzose am Mittwoch auf seinem Instagramprofil. Er habe sich zu Hause in Quarantäne begeben.