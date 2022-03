Positiver Corona-Schnelltest: Bayern-Boss Oliver Kahn verpasst Salzburg-Spiel

Das Coronavirus verschont den FC Bayern München weiterhin nicht: Schon am vergangenen Wochenende verpasste Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FCB und Bayer Leverkusen (1:1), jetzt fällt mit Oliver Kahn der nächste Bayern-Boss aus. Wie Trainer Julian Nagelsmann vor dem Anpfiff des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League zwischen den Münchnern und RB Salzburg am Dienstagabend bei Amazon Prime verriet, ist bei Kahn ein Corona-Schnelltest positiv ausgefallen. Der Vorstands-Boss verpasst damit das Spiel in der Allianz Arena und musste auch ein TV-Interview absagen.

Anzeige