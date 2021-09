Positiver Corona-Test: FC Chelsea muss vorerst auf Weltmeister N´Golo Kanté verzichten 

Der französische Weltmeister N’Golo Kanté ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mittelfeldspieler des FC Chelsea hat sich in zehntägige Isolation begeben, wie Trainer Thomas Tuchel am Dienstag auf der Pressekonferenz des Premier-League-Klubs mitteilte. Wie Kanté fehlen Tuchel im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Juventus Turin auch die angeschlagenen Mason Mount, Reece James und Christian Pulisic. Kanté ist zudem am Samstag im Ligaspiel gegen Southampton nicht dabei.

