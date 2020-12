Positiver Corona-Test: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton verpasst Rennen in Bahrain

Jetzt hat es auch den Weltmeister erwischt. Wie der Motorsport-Weltverband FIA am Dienstag mitteilte, wurde Lewis Hamilton positiv auf das Coronavirus getestet. Der Brite wird demnach das Formel-1-Rennen in Sakhir am kommenden Wochenende verpassen. Er sei am Montag mit "milden Symptomen" aufgewacht und wurde zeitgleich darüber informiert, dass er Kontaktperson eines Corona-Infizierten war. Daraufhin ließ er sich testen - mit positivem Ergebnis. Anzeige

Inzwischen wurde Hamilton bereits isoliert und befindet sich in Quarantäne, damit er niemand anderen ansteckt. Noch am vergangenen Wochenende hatte er unter dem Schock des Feuer-Unfalls von Romain Grosjean im Wüsten-Chaos von Bahrain seinen Siegeszug fortgesetzt. Nach dem Horror-Crash des Haas-Piloten und einer mehr als 80-minütigen Unterbrechung nahm der Mercedes-Pilot mit seinem elften Erfolg des Jahres die Bestmarken von Michael Schumacher und Sebastian Vettel in Angriff. Die beiden Deutschen konnten jeweils 13 Mal in einer Saison gewinnen. Diese Rekordjagd ist nun jäh gestoppt.