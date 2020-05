Positiver Corona-Test: Kader von Erzgebirge Aue in häuslicher Quarantäne

Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat seinen Profikader sowie das dazugehörige Funktionsteam bis Donnerstag in häusliche Quarantäne geschickt. Grund dafür ist ein positiver Corona-Fall bei einem Mitarbeiter aus eben jenem Funktionsteam. Das teilte der Zweitligist am Dienstag mit, nachdem der Club die Ergebnisse der zweiten Testreihe erhalten hatte.

"Mit der Entscheidung auf häusliche Quarantäne verschärft der FC Erzgebirge Aue seine Vorsichtsmaßnahmen, die in enger Abstimmung mit dem Mannschaftsarzt erfolge", heißt es in der Mitteilung. "Der Verein steht in engem Kontakt mit der Gesundheitsbehörde und hat diese umfassend über den Fall informiert."