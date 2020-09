Corona-Fall in der Reserve: Auswärtsspiel der TSV Burgdorf in Krähenwinkel abgesetzt

Eine weitere Begegnung des 3. Spieltages in der Fußball-Landesliga ist am Wochenende abgesetzt worden. Nach der Partie zwischen dem SC Hemmingen-Westerfeld und dem TSV Barsinghausen (Staffel Süd) fällt auch das Heimspiel des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide gegen die TSV Burgdorf in der Staffel Nord aus.