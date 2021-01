Positiver Coronatest stoppt Leipzigs Olympia-Kandidat Robert Farken

Leipzig. Bei idealen Bedingungen von 24 bis 26 Grad würde er sich gerade unter der Sonne Dubais auf die Hallensaison vorbereiten und sich gleichzeitig Schwung für den (hoffentlich) olympischen Sommer holen. Stattdessen läuft Robert Farken in heimischen Gefilden Slalom um Pfützen und macht einen Bogen um vereiste Stellen. Doch das Wichtigste: Er war und ist gesund und kann wieder laufen. „Ich genieße die ersten Tage in Freiheit“, sagt der 800-Meter-Läufer vom SC DHfK, der sich über den Jahreswechsel eine Coronainfektion eingefangen hatte und sich in häuslicher Quarantäne wiederfand statt in den Flieger Richtung Wüstenstaat zu steigen. Anzeige

Leipziger IAT betreut Rückkehr ins Training

Nachdem das Trainingslager in warmen Gefilden lange auf der Kippe stand, hatte sich Anfang Januar Dubai als d i e Chance herausgestellt, der Kälte in Mitteleuropa zu entfliehen. Doch beim Coronatest kurz vor der Abreise war Robert Farkens Ergebnis völlig überraschend positiv, da er völlig symptomfrei war und zum Glück auch blieb. Doch sein Trainingspartner Marc Reuther (Eintracht Frankfurt) und Trainer Thomas Dreißigacker mussten allein fliegen – sie befinden sich im Wüstenstaat in einer „Blase“ und nutzen die Top-Bedingungen. Der deutsche Hallenmeister dagegen blieb schweren Herzens daheim und musste sich mit Trainingseinheiten auf dem Fahrrad-Rollentrainer begnügen.

Der 23-Jährige ist der erste Leipziger Olympiakandidat, der von einem positiven Coronatest betroffen ist und diesen gegenüber dem SPORTBUZZER öffentlich machte. Im Trainer- und Funktionärsbereich gab es hingegen zuletzt einige Fälle. Auf dem Weg zurück in den Trainingsprozess wird Robert Farken intensiv vom medizinischen Team am Leipziger Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) betreut.

Infektion nicht auf die leichte Schulter nehmen

„Es gilt ja, eventuelle Langzeitschäden zu erkennen und am besten auszuschließen“, so der Blondschopf, der über das Blutbild, Herzecho, EKG und den Lungenfunktionstest dieser Woche sagt: „Die Werte sind gut, aber es ist schon zu sehen, dass eine Infektion stattgefunden hat, die der Körper bekämpfen musste.“ Den geplanten Auftakt in die Hallensaison Ende Januar in Karlsruhe hat er abgesagt, wenige Tage später will er aber am 2. Februar beim Erfurt Indoor als Pacemaker am Start stehen und auf den ersten drei der vier Runden helfen, dass Marc Reuther seine Weltklassezeit des Vorjahres (1:45,39 Minuten) möglichst wiederholen oder gar unterbieten kann.