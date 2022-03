Positiver Schnelltest bei Hasan Salihamidzic: Sportvorstand des FC Bayern fehlt wegen Corona-Verdacht

Salihamidzic klage über leichte Symptome, der 45-Jährige habe "ein bisschen Kopfschmerzen", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei Sky. Am Mikro des TV-Senders stand Salihamidzic am Samstagnachmittag dementsprechend nicht wie gewohnt Rede und Antwort - diese Aufgabe übernahm in seiner Abwesenheit Vorstandschef Oliver Kahn, der unter anderem zur möglichen Vertragsverlängerung von Robert Lewandowski und einem Interesse an Erling Haaland befragt wurde.