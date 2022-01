Positives Trainingslager-Fazit: Chemie Leipzig bezwingt Wernigerode 5:1

Teistungen. Chemie Leipzig hat am Sonntagnachmittag sein Kurztrainingslager im thüringischen Teistungen beendet und ein positives Fazit gezogen. Uwe Thomas, als Teil der sportlich verantwortlichen „Quadriga“ mit vor Ort, lobte: „Alle haben sehr gut mitgezogen, super trainiert und auch das Spiel gegen Wernigerode ordentlich bestritten“. Gegen den Oberligisten aus dem Harz wurde am Sonnabend mit 5:1 gewonnen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte Chemie auf Kunstrasen mit viel Tempo begonnen und zwang den Oberliga-Zehnten schnell tief in die Abwehr. Dabei sprangen zunächst wegen Ungenauigkeiten beim letzten Pass nur wenige klare Torchancen heraus. Dagegen zwangen die Harzer durch Dannhauer bei einem Konter in der 15. Minute Bellot zu einer Glanzparade. Er konnte den Schuss gerade noch um den Pfosten lenken. Dann aber drehte Chemie weiter auf, und hatten die erste Großchance durch den genesenen Surek, der nach Diagonalpass von Jäpel im eins gegen eins am Einheit-Torhüter scheiterte. Tarik Reinhard nahm wenig später Maß und zimmerte das Leder in die Maschen (38.).