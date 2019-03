Positives WM-Fazit: "Wir haben die Enduro-Welt nach Sachsen geholt"

Dahlen. „Bisher wusste kaum einer, wo Dahlen liegt, jetzt wissen es alle.“ Diese Aussage eines Zuschauers verdeutlicht wohl am besten, was sich in den vergangenen Tagen in der Heidestadt abgespielt hat: Die 25. Auflage der Geländefahrt „Rund um Dahlen“, erstmals verbunden mit einem Weltmeisterschafts-Lauf, ist zu einem überwältigenden Erfolg geworden. „Wir haben die Enduro-Welt nach Sachsen geholt, und ich bin stolz darauf, wie der gesamte Ort mitgezogen hat und was wir in nur fünf Monaten auf die Beine gestellt haben“, sagte Lars Scholz, Chef des ausrichtenden MSC Dahlen, „andere Veranstalter hatten dafür anderthalb Jahre Zeit. Die WM hat ganz Dahlen elektrisiert und zusammengeschweißt.“

Vom Weltverband mit Lob überschüttet

Auch der Enduro-Weltverband war hochzufrieden mit dem MSC, der kurzfristig die Organisation übernommen hatte. „Die internationale Jury hat uns bei der Abschlussbesprechung mit Lob überschüttet, auch viele der 260 Fahrer haben sich begeistert geäußert“, berichtete Scholz: „Der große Aufwand hat sich definitiv gelohnt.“

260 Fahrer gingen vom 22. bis zum 24. März bei der Enduro-WM in Dahlen auf die Strecke.

Zumal Dahlen für einige Tage zum Medien-Star wurde – auch im Fernsehen. Der MDR berichtete in mehreren Sendungen, die Stadt und die Rennen waren zudem in den Zeitungen und im Internet so präsent wie noch nie.

Auch finanziell dürften die Organisatoren mit einem Lächeln aus der Veranstaltung gehen. Zwar werden die Rechnungen erst nach und nach eintrudeln, doch der 100.000-Euro-Etat sollte allein durch die Zuschauer-Einnahmen gedeckt worden sein. Der enorme Andrang hat den MSC nicht nur erfreut, sondern auch überrascht. Zum Prolog am Freitagabend im Heidestadion kamen rund 4000 Besucher, am Sonnabend und Sonntag bevölkerten jeweils geschätzte 9000 Motorsport-Fans die Sonderprüfungen am knapp 90 Kilometer langen Rundkurs.

„Großes Gemeinschaftsgefühl“

„Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen, ich war auch davon angetan, wie diszipliniert die Zuschauer sich verhalten haben, bisher sind mir keine größeren Zwischenfälle oder Beschädigungen an der Strecke bekannt“, erklärte Lars Scholz und führte weiter aus: „Die WM hat außer Arbeit und Nerven auch viel Geld gekostet. Wir haben an vielen Stellen Eintritt kassieren müssen, doch beim Enduro im offenen Gelände ist das schwierig und nicht überall möglich. Dennoch möchte ich mich bei allen Fans bedanken, die uns so unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt allen unseren Helfern, Vereinen, Partnern und Sponsoren, die mitgeholfen haben, den Traum Enduro-WM in Dahlen Wirklichkeit werden zu lassen.“

Auch Fahrtleiter Martin Breitfeld hob das „neue, große Gemeinschaftsgefühl“, hervor, das durch den WM-Lauf entstanden sei. „Da haben auch viele Leute mit angepackt, die früher mal aktiv waren, sich aber zurückgezogen hatten. Es wollten wirklich alle mitmachen und haben jetzt an einem Strang gezogen.“

Viele Besucher-Wünsche erfüllt

Das Organisations-Hauptquartier war in der Grundschule Dahlen aufgeschlagen worden, die zur Anlaufstelle für die Fahrer wurde. Die Schüler hatten ab Donnerstag frei und nutzten die Gelegenheit, sich bei der Vorstellung der Piloten Autogramme zu holen und Selfies zu machen. „Selbst der Kindergarten aus Schmannewitz war da, die hatten sogar Plakate gemalt“, sagte Breitfeld, „ich denke, die Fahrer haben die wunderbare Stimmung genossen, und sie haben deshalb auch viele Wünsche der Zuschauer erfüllt.“

Dem Fahrtleiter imponierte auch das Verhalten der Enduro-Piloten auf der Strecke. „Fast alle waren sehr diszipliniert, ich musste kaum Sanktionen verhängen. Am Sonnabend und Sonntag hat mein Handy nur selten geklingelt, das ist immer ein gutes Zeichen. An den Tagen zuvor bei der Organisation hatte ich dagegen immer gefühlte 500 Anrufe.“

Zwischenzeitlich mussten die Streckenposten kräftig mit anfassen. © Stefan Friebel

Fünf Piloten kurz im Krankenhaus

Auch die Rettungsdienste hätten gut funktioniert. „Fünf Fahrer mussten ins Krankenhaus nach Oschatz gebracht werden, konnten die Klinik nach meinen Informationen aber schnell wieder verlassen. Wir mussten keine schlimmen Verletzungen beklagen“, so Breitfeld.

Er räumte allerdings ein, dass nicht alles perfekt abgelaufen sei. „Natürlich sind uns auch Fehler passiert, bei einer so großen Veranstaltung und bei einem so großen Andrang ist das nicht ganz zu vermeiden. Wir werden daraus lernen.“ OAZ-Leser Uwe Zabell, der auch als Fotograf unterwegs war, führte als Kritikpunkte an: „Leider gab es im Internet keine genauen Angaben zum Streckenverlauf, welche gerade für Neulinge unter den Zuschauern nützlich gewesen wären. Wilde Parkplätze, Trampelpfade auf bestellten Äckern und waghalsige Überquerungen der Rennstrecke hätten so vermieden werden können.“

Sportlich dominierte der Brite Steve Holcombe das WM-Geschehen. Der 24-Jährige hatte am Sonnabend zwei Drittel der zwölf Wertungsprüfungen für sich entschieden und sich den Tagessieg geholt. Am Sonntag gewann er sogar alle Tests auf den ersten beiden der mit je vier Prüfungen gespickten drei Schleifen. „Ich habe mich sehr gut gefühlt, mit zwei Tagessiegen in der Tasche ist es natürlich ein perfekter Saisonbeginn.“ Logischerweise hatte der Triumphator der klassenübergreifenden EnduroGP auch wieder den Sieg in seiner Klasse E3 eingefahren.

Zufrieden war auch der Gesamtzweite und E1-Sieger Brad Freeman, der am Sonntag scherzte: „Gestern waren drei Briten auf dem Podest und ich der schlechteste von ihnen. Das sollte heute nicht wieder sein. Aber Spaß beiseite. Ich bin heute gut gefahren. Gestern zwar auch, aber heute konnte ich den Rückstand auf Steve etwas geringer halten.“

„Ich hoffe, dass wir wiederkommen“

Zum Schluss fand der 22-Jährige lobende Worte für den Veranstalter. „Wir hatten in den letzten beiden Jahren in Zschopau und in Rüdersdorf großartige Enduros mit viel Geröll und steilen Hängen in Deutschland. Obwohl das Land hier in Dahlen sehr flach ist, war es eine würdige WM-Veranstaltung. Die Tests waren sowieso sehr anspruchsvoll, aber auch die Zwischenetappen haben stark gefordert. Auch die Zuschauer waren fantastisch, sehr zahlreich und fair. Deutschland ist eine großartige Enduro-Nation. Ich hoffe, dass wir wieder hierher kommen“, so der E1-Titelverteidiger.

Hinter dem Gesamtdritten und E3-Zweiten Daniel McCanney wurde Eero Remes Vierter, was aber nicht schlimm war, hatte er doch die Klasse E2 gewonnen. Dies war für den kleinen Finnen eine große Genugtuung, war er doch tags zuvor in guter Position mit einer gerissenen Kette ausgeschieden.

Lokalmatadore schlagen sich wacker

Bester deutscher Fahrer war der E2-Pilot Edward Hübner aus Penig, der Christian Brockel aus Großräschen und E3-Tagessieger Dennis Schröter aus Crinitz auf die Plätze verwies. Im Ziel sagte er: „Ich bin einfach locker gefahren. Es hat sich gut angefühlt und ich konnte gute Zeiten fahren. Ich habe über den Winter hart gearbeitet, das hat sich heute ausgezahlt.“ Damit hatte Eddi, wie er meist nur genannt wird, den ersten Championatssieg seit Woltersdorf 2015 für sich verbuchen können, was umso erstaunlicher ist, hatte er sich doch 2016 bei einem fürchterlichen Unfall so schwer verletzt, dass sein Karriereende drohte.

Mittendrin statt nur dabei waren auch die für den MSC Dahlen fahrenden Brüder André und Thomas Decker. André, der ältere, ging in der Klasse Open Senior an den Start und belegte an beiden Tagen Rang sieben. Thomas, der frischgebackene nun dreifache Familienvater, beschränkte sich auf die Deutsche Meisterschaft und fuhr in der Klasse E2 zweimal auf Rang 14. Steffen Enigk/Thorsten Horn

