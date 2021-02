Nach Posse um Villas-Boas: Sampaoli neuer Trainer von Olympique Marseille - Vertrag bis 2023

Olympique Marseille ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Coach André Villas-Boas fündig geworden. Wie der Verein am Freitagabend bekanntgab, wird Jorge Sampaoli ab sofort die sportlichen Geschicke bei den Franzosen übernehmen. Der 60-Jährige unterschrieb in Marseille einen Vertrag bis 2023. Der Ligue-1-Klub hatte sich erst Anfang Februar mit gehörigen Nebengeräuschen von Villas-Boas getrennt .

Sampaoli blickt der neuen Herausforderung mit Vorfreude entgegen. " Marseille ist ein Traditionsverein. Wir sind nicht hier, um uns zu verstecken. Als ich das Angebot bekam, habe ich davon geträumt, in der Stadt feiern zu können ", wird er in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. "In der Welt gibt es ruhige Orte und intensive Orte. Das sind die, die ich will, und ich habe ohne zu zögern akzeptiert. Dieser Klub hat eine Seele, deshalb sind wir hier. Wir sind bereit."

Sampaoli erst kürzlich bei Mineiro verabschiedet

Sampaoli hatte erst am Montag seinen Abschied von seinem Ex-Klub Atlético Mineiro verkündet. "Der brasilianische Fußball hat unendlich viele Talente und ließ mich die Schönheit des Spiels wiederentdecken, was mich für immer prägen wird", schrieb Sampaoli in einem unter anderem in der brasilianischen Zeitung O Globo veröffentlichten Brief. "Das Ende ist gekommen."