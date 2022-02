Post aus Peking: Gold und Fürsorge für Olympia-Maskottchen Bing Dwen Dwen

Die Menschenansammlung im MMC, der zum Hauptpressezentrum der Winterspiele umgebauten Messe in Peking, ist beachtlich. Doch keine frischgebackene Olympiasiegerin oder andere wintersportliche Prominenz steht im Mittelpunkt der freiwilligen Helfer und Medienschaffenden, sondern Bing Dwen Dwen. Der putzige, gut genährte Panda ist das Maskottchen der Olympischen Spiele in Peking - und wahnsinnig beliebt. "Es scheint die Goldmedaille für das beliebteste Fotomotiv der Athleten gewonnen zu haben", schreibt die China Daily in ihrer Wochenendausgabe und zitiert einen Mitarbeiter der Herstellerfirma: "Wir behandeln es mit viel Fürsorge, wie unsere eigenen Kinder."

Anzeige