Gold für zwei Nationen: Wie Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries Geschichte schrieb

Die Nationalhymne sang Kaillie Humphries ganz oben auf dem Siegerpodest bereits textsicher mit. So selbstverständlich ist das nämlich nicht, schließlich ist die erste Monobob-Olympiasiegerin der Geschichte erst seit Dezember 2021 US-Amerikanerin. Ihre beiden ersten Olympiasiege – 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi jeweils im Zweierbob – feierte sie noch als Kanadierin. Auf dem Siegerpodest stand auf dem Silberplatz ihre neue Landsfrau Elana Meyers Taylor, auf dem Bronzeplatz ihre ehemalige kanadische Landsfrau Christine de Bruin.

