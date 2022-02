Post aus Peking: Warum der Schneefall einen Mann im deutschen Team glücklich machte

In Zhangjiakou gab es ein seltenes Schauspiel: Am fünften Tag der Winterspiele hat es das erste Mal geschneit. Der Schnee ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking ein großes Thema. Das gesamte Weiß in den Bergen von Yanqing und Zhangjiakou kommt ansonsten aus Schneekanonen. Der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass auch bei alpinen Weltcuprennen in Europa und Nordamerika ohne Kunstschnee nichts mehr geht.

