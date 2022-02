Post aus Peking: Olympische Transport-Tücken – "Warten auf'n Bus"

In der ARD läuft seit knapp zwei Jahren ziemlich erfolgreich die Serie "Warten auf’n Bus", in der zwei Protagonisten an einer Endhaltestelle über alle möglichen Themen philosophieren. Die nächste Staffel könnte durchaus auch bei den Spielen in Peking gedreht werden, denn auch hier ist der Serienname durchaus Programm.

Anzeige