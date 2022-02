Post aus Peking: Wie man während der Olympischen Spiele einen Drachen bezwingt

Bewegen darf man sich in der Olympiablase nicht besonders viel. Selbst wenn das Ziel, häufig die nächste Wettkampfstätte, nur 200 Meter entfernt ist, ist der Fußweg coronaschutzbedingt meist untersagt. Motto: in den Bus, bitte! Da kam eine kleine sportliche Herausforderung am Yanqing Sliding Center einigermaßen gelegen. Runtergefahren bin ich natürlich nicht, dafür aber hochgelaufen. Vom Ziel- zum Startbereich des monumentalen Bauwerks, das einem sich den Hang hinunterschlängelnden Drachen nachempfunden ist, darf man, wenn man will, zu Fuß hochgehen. Ich wollte. Aber nicht nur wegen des angestauten Bewegungsdrangs, sondern auch wegen der Architektur des Eiskanals. Denn für das Dach hat sich das Stuttgarter Planungsbüro Deyle, das die Bahn entworfen hat, einen besonderen Clou einfallen lassen: einen Fußweg.

