Post SV schießt den FC Dresden ab, Zschachwitz bleibt an Cossebaude dran

Dresden. Torreich ging es am achten Spieltag der Fußball-Stadtoberliga zu. Vorallem in den Duellen der sogenannten Kellerkinder dieser Liga ging es dramatisch zu. So rettete der unverwüstliche Benjamin Gnichwitz mit seinem Tor in der 90. Minute seinem SV Gebergrund Goppeln ein 3:3 (2:3) gegen den Tabellen-Nachbarn Helios. Bereits zuvor hatte der 32 Jahre alte Haudegen mit zwei Treffern (22., 25.) einen 0:2-Rückstand egalisiert. Die Gäste waren bereits nach wenigen Sekunden Spielzeit durch Lasha Darbaidze in Führung gegangen, Rocco Bischoff erhöhte in der 14. Minute. Nach dem Doppelschlag von Gnichwitz brachte Sebastian Reichelt Helios erneut nach vorn (35.).

Anzeige