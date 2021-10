Potenzial nicht ausgeschöpft: Turnerinnen vom Dresdner SC missglückt Bundesliga-Start

Dresden. Für die DSC-Turnerinnen verlief der Auftakt der diesjährigen Turn-Bundesliga in Mannheim nicht ganz wie erhofft. Die nur aus Eigengewächsen bestehende Riege verpasste mit 0,25 Punkten Rückstand hauchdünn den siebenten Platz und landete mit insgesamt 171,50 Zählern auf dem achten und damit letzten Rang. Positiv hervor stach aber Mia Neumann, die im Mehrkampf mit 46,850 Punkten und damit persönlicher Bestleistung Rang zehn im Mehrkampf erreichte. Anzeige

Neumann und Pallutz mit gutem Wettkampf

Dennoch zeigte sich Cheftrainer Tom Kroker nicht wirklich zufrieden mit seinen Schützlingen: „Es war auf jeden Fall mehr drin. Beim Abschlusstraining und beim Einturnen sah alles eigentlich noch sehr gut aus. Im Wettkampf aber konnten wir uns zwar zunächst am Boden gut präsentieren, dann aber haben wir am Sprung erste Federn lassen müssen. Da fehlte uns teilweise auch die Coolness, nach Fehlern dann wieder fokussiert weiter zu turnen. Am Barren und Balken hatten wir zu viele Stürze und Fehler. Vor allem Balken hätte viel besser sein können.“

Ohne die Fehler hätte die Riege die von Kroker als Ziel ausgegebenen 175 Punkte locker schaffen können. „Die Mädels sind eben noch jung und es fehlt an Erfahrung und Cleverness“, so der Coach, der aber Mia Neumann und auch Marlene Pallutz bescheinigte, einen guten Wettkampf absolviert zu haben. Platz eins belegte einmal mehr Titelverteidiger MTV Stuttgart, der übrigens mit Pauline Schäfer antrat, die als einzige deutsche Turnerin anschließend für die WM in Japan nominiert wurde.