Potsdam International: Sechs Waspo-Athleten im DSV-Team vertreten

Neue Regeln finden Anwendung

Das 18-köpfige deutsche Team reist aus dem Trainingslager im mallorquinischen Colonia de Sant Jordi an. Am Samstag heißt der Gegner um 19.30 Uhr Italien, am Sonntag (12.45 Uhr) geht es gegen Montenegro mit Hannovers Bundesliga-Torschützenkönig Aleksandar Radovic. Bis zur WM muss Stamm den Kader auf 15 Akteure verkleinern. Er sieht seine Mannschaft in den drei Partien als Außenseiter, immerhin sind alle drei Kontrahenten in Brandenburg Me­dail­len­an­wär­ter bei der Endrunde in Südkorea.

Die Weltmeisterschaft und das Turnier in Potsdam werden nach den neuen Wasserballregeln gespielt. Die Angriffszeit wird in der zweiten Welle auf 20 statt 30 Sekunden verkürzt, Fouls werden schneller bestraft. Damit soll das Spiel noch interessanter werden.