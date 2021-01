Poulsen fehlt zum Rückrundenauftakt: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel in Mainz

Leipzig. Manchmal liegen Positives und weniger Positives doch recht nah beieinander. Das trifft auch auf die Personal-Situation der Roten Bullen vor dem Rückrundenauftakt zu. Die erholt sich zwar langsam wieder und Trainer Julian Nagelsmann ist zufrieden mit der zur Verfügung stehenden Auswahl an einsatzfähigen Spielern. Dennoch schwingt vor der Partie beim 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ein Wermutstropfen mit, denn ein Leistungsträger wird definitiv nicht dabei sein. Yussuf Poulsen habe sich beim Training verletzt, so der Coach am Freitag.

