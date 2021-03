Poulsen, Sörloth, Hwang: Setzt RB Leipzig gegen Liverpool auf einen Stürmer in der Startelf?

Leipzig/Budapest. Leipzigs Sturm nimmt langsam Fahrt auf. Nicht nur Yussuf Poulsen schießt bei den Roten Bullen die Tore, auch Alexander Sörloth und Hee-chan Hwang kommen ins Rollen. Vor allem der Norweger zeigte sich in den vergangenen Spielen von seiner besten Seite. In den letzten beiden Bundesliga-Partien schoss er jeweils ein Tor und bereitete auch jeweils eines vor. Auch im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg (2:0) lieferte er eine Vorlage. Hwang konnte dann noch kurz vor Schluss selbst den Ball im gegnerischen Kasten unterbringen. So langsam scheint die Eingewöhnung der Neuzugänge im Leipziger Angriff also voranzuschreiten. Auch Trainer Julian Nagelsmann begeistert diese Entwicklung: „Mich freut es, dass unsere Offensiv-Abteilung in den vergangenen Wochen großen Einfluss auf den Erfolg hatte.“ Anzeige

Stürmer von Beginn an?

Die Angreifer sind es auch, die am Mittwoch besonders im Fokus stehen. Im Champions-League-Achtelfinale gegen den Liverpool FC muss RB Leipzig einen 0:2-Rückstand aufholen, um eine Chance auf das Viertelfinale zu haben. Dafür braucht es: Tore, Tore, Tore. Mindestens drei, wenn der LFC keines schießen sollte. Setzt der Trainer im Gegensatz zum Hinspiel deshalb auf mindestens einen etatmäßigen Stürmer in der Startelf. „Es ist eine klare Option für das Spiel gegen Liverpool. Wir haben ein 0:2 aufzuholen“, weiß Nagelsmann. „Wir müssen ein Stück weit ins Risiko gehen. Wir müssen teilweise mit offenem Visier spielen. Und das ohne blauäugig zu sein und alle Schotten aufzumachen und den Schutz des eigenen Tores außer Acht zu lassen.“

DURCHKLICKEN: Bilder vom Hinspiel aus der Puskas-Arena RB Leipzig unterliegt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nach zwei schweren individuellen Patzern dem FC Liverpool mit 0:2.

Dass er im Sturm nun gleich mehrere Optionen hat, sei schön, so Nagelsmann. „Es ist wichtig, dass wir offensiv nachlegen können und auch von Beginn an mit Stürmern, die jetzt Selbstvertrauen haben, spielen können.“ Vor allem bei Poulsen sei dies deutlich bemerkbar. „Wenn er mit Selbstvertrauen spielt, hat er eine ganz andere Qualität. Gerade was das Festmachen von Bällen, gute Bewegungen im Raum und gute Lösungen nach vorne betrifft – das zeigt sich in letzter Zeit viel deutlicher.“

Liverpools schwarze Liga-Serie kein Thema

Zusätzliche Qualität bringe außerdem Emil Forsberg mit. „Er spielt sehr gut zwischen den Linien und zeigt auch sehr hohe Qualität im letzten Drittel“, so der Trainer über den Schweden. Denn auch er spielte sich nach einer längeren Verletzungspause in den vergangenen zwei Spielen wieder in den Mittelpunkt. „Gegen Gladbach hat er das entscheidende Tor eingeleitet und gegen Freiburg ein super Tor gemacht, das technisch sehr anspruchsvoll und nicht so leicht zu verwerten war.“ Zudem habe der 29-Jährige einen guten Eindruck im Training hinterlassen. Noch habe er sich nicht entschieden, wie die erste Elf am Mittwoch aussehen soll, aber: „Er ist auf jeden Fall ein Kandidat, vor allem wegen seiner Technik und seiner Gabe, Räume zu erkennen und sich zwischen ihnen zu bewegen.“



Die Marschrichtung gegen Liverpool wird eine optimistische sein. „Meine Jungs wissen, dass im Fußball schon verrückte Dinge passiert sind. Es passiert immer wieder mal, dass man einen Rückstand aufholen kann.“ Die Aufgabe werde schwierig. „Aktuell sind wir noch der Verlierer des Duells. Wir haben das Hinspiel verloren und sollten demütig auftreten.“

Die unterschiedlichen Formkurven in der Liga - Liverpool kassierte dort zuletzt sechs Heim-Niederlagen in Folge - interessieren in Leipzig nur am Rande. „Natürlich löst es sicherlich etwas aus. Ich glaube auch, dass es gerade eine harte Phase für den LFC ist. Dennoch sind sie weiterhin eine Weltklasse-Mannschaft mit einem Weltklasse-Trainer. Sie hatten in allen Spielen, auch wenn sie sie verloren haben, immer genügend Chancen, sie zu gewinnen. Das ist für uns nicht so gut. Aktuell scheinen sie sie bloß nicht immer ganz so kaltschnäuzig verwerten zu können.“