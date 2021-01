Poulsen wieder da, Forsberg fehlt: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel gegen Leverkusen

Dafür gibt es allerdings den nächsten Trainings-Verletzten: Emil Forsberg hat sich am Knie verletzt und soll gegen Bayer definitiv keine Option sein. Eine kleine Erleichterung bringt der Wiedereinstieg von Ibrahima Konaté in den Verteidigungsreihen der Bullen-Mannschaft . Der Franzose ist nach längerem Ausfall wieder dabei. Nagelsmann betonte allerdings, dass er keine Option für einen längeren Einsatz sei.

Leichte Verletzung bei Forsberg

Ibrahima Konaté: Der Abwehrspieler sei in dieser Woche wieder ins Training integriert worden, habe am Donnerstag aber nochmal individuell trainiert, meldete der Bullen-Coach. Am Freitag vor dem Heimspiel gegen Leverkusen soll er wieder mit der Mannschaft trainieren. „Ein Abschlusstraining ist natürlich nicht mit einem normalen Mannschaftstraining gleichzusetzen. Trotzdem ist er dann wieder dabei.“ Von der Kadersituation sei abhängig, ob Konaté am Samstag dabei ist oder nicht. „Er ist aber kein Kandidat für längere Spielzeiten, weil er sehr lange gefehlt hat.“