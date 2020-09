Prämien im DFB-Pokal: Verband kürzt Zahlungen für Erstrunden-Teilnehmer um über 20 Prozent

Anzeige

Wegen der Corona-Krise erhalten die Klubs in der ersten DFB-Pokal-Runde etwa 20 Prozent weniger Prämien als bisher. Statt 175.500 Euro gibt es in dieser Saison nur noch jeweils 137.000 Euro für die 64 Teilnehmer. Einen entsprechenden Beschluss seines Präsidiums bestätigte am Sonntag der Deutsche Fußball-Bund in Frankfurt/Main. Die Zahlung setzt sich aus der Zentralvermarktung von TV-Geldern und Marketingrechten zusammen.

Noch in der vergangenen Spielzeit bewegten sich die Prämien auf einem Rekordniveau. So erhielten die Halbfinalteilehmer jeweils insgesamt 2.808.000 Euro. Der 1. FC Saarbrücken, der in der Serie 2019/2020 als erster Viertligist in der Pokal-Historie überhaupt das Halbfinale erreicht hat und erst an Bayer Leverkusen scheiterte, konnte sich über rund sechs Millionen Euro Zusatzeinnahmen freuen. Auch die 21 Landesverbände profitierten mit knapp einer Millionen Euro Zuschuss aus der ersten Runde, an jeden Amateur-Starter wurden zudem 121.000 Euro ausgezahlt. In dieser Spielzeit erhalten die Teilnehmer aus der 3. Liga, Regionalliga sowie Oberliga zu den 137.000 Euro insgesamt 30.000 Euro für die Umsetzung der Hygiene-Konzepte.

Wie wichtig der DFB-Pokal für die kleinen Klubs ist, erklärte Max Kothny im Interview mit dem SPORTBUZZER. Der Geschäftsführer von Türkgücü München, die noch auf das Erstrunden-Match gegen den FC Schalke 04 hoffen, sagte: "Sollten wir nicht am DFB-Pokal teilnehmen können, wäre der Verlust besonders im Marketingbereich extrem. Ein Livespiel auf Sky, dann noch gegen einen Bundesligisten, das wäre auch für das Image des Vereins sehr wichtig. So eine Sache müssen wir einfach mitnehmen. Deswegen bleiben wir auch weiter hartnäckig dran und wollen unbedingt am Wettbewerb teilnehmen."