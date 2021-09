Prämien, Modus, Teilnehmer: So funktioniert die neue Conference League

Am Donnerstagabend befindet man sich von Rom über London bis Berlin im Premieren-Fieber. Als dritter Europapokal-Wettbewerb nach der Champions League und der Europa League startet die neu geschaffene Conference League in ihre erste Gruppenphase. Schon am 6. Juli startete man in die erste Qualifikationsrunde, nun sind noch 32 Mannschaften übrig, die in acht Vierergruppen um das Weiterkommen kämpfen. Im besten Fall dauert das Ganze bis zum 25. Mai 2022 an. Dann steigt im Nationalstadion der albanischen Hauptstadt Tirana das Endspiel. Doch wie funktioniert der Wettbewerb? Wer ist dabei? Und was gibt es zu verdienen? Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zur Conference League. Anzeige

Warum gibt es den neuen UEFA-Wettbewerb? "Der neue UEFA-Klubwettbewerb erleichtert den Zugang zum Europapokal mehr denn je. Es wird mehr Spiele für mehr Klubs geben und in den Gruppenphasen werden mehr Verbände als bisher vertreten sein", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der die Einführung des neuen Wettbewerbs angetrieben hat. Mit 32 Teams, die in der Gruppenphase spielen, soll er den internationalen Wettbewerb auch Teams aus kleineren Nationen, die bisher nur wenig Chancen hatten, sich für die Europa League zu qualifizieren, ermöglichen. Gleichzeitig wertet die "3. Liga" des europäischen Klubfußballs die Europa League auf, an der statt 48 künftig nur noch 32 Teams teilnehmen.

Warum ist Union Berlin dabei und wer sind die Gegner? Aus der Bundesliga qualifiziert sich der Tabellen-Sechste oder, wenn der DFB-Pokalsieger wie aktuell Borussia Dortmund unter den Top sechs der Liga ist, der Tabellen-Siebte für die Conference League. Union Berlin landete in der Vorsaison überraschend auf Platz sieben. Wie alle Mannschaften musste man die Playoff-Runde überstehen. Gegen Kuopio PS (4:0/0:0) aus Finnland gelang das problemlos. In der Gruppe E wird es nun schwieriger. Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa haben alle mehr internationale Erfahrung als die Eisernen.

Wie funktioniert die Conference League? Alle drei UEFA-Wettbewerbe laufen ab der Gruppenphase im gleichen Modus ab. 32 Mannschaften spielen in der Gruppenphase, dann folgt das Achtelfinale, Viertelfinale, usw.. Allerdings gibt es in der Conference League eine Besonderheit: eine Zwischenrunde vor dem Achtelfinale. Die Gruppenzweiten der Conference League treten darin gegen die Gruppendritten der Europa League in Hin- und Rückspiel um ein Achtelfinal-Ticket an, während sich die Gruppenersten direkt für die Runde der besten 16 Teams qualifizieren. Das bedeutet, dass unter anderem auch die deutschen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in der Conference League enden könnten, es also mit Union Berlin sogar drei deutsche Vertreter in der Conference League gibt.

Wer sind die Favoriten, wer die großen Außenseiter? An Klub-Prominenz mangelt es nicht. Manches Team mit Königsklassen-Ambitionen findet sich im kleinsten Europacup wieder. Das gilt für die AS Rom mit Kult-Trainer José Mourinho. Und auch für Tottenham Hotspur mit Star-Stürmer Harry Kane. Außer deutscher Sicht interessant: Die PSV Eindhoven mit Mario Götze, Olympique Lyon mit Jerome Boateng oder die AS Monaco mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac oder der Münchner Leihgabe Alexander Nübel im Tor. Einen gewissen Fußball-Charme versprühen Namen wie Alashkert, das erste Team aus Armenien, das eine Europacup-Gruppenphase erreichte. Oder Lincoln Red Imps, der Vizemeister aus Gibraltar.

Was gibt es für die Klubs zu verdienen? So viel Geld wie in der Champions League gibt es im dritten Europacup nicht. Aber am vergangenen Freitag war schon der erste Zahltag. Union bekam wie jeder Teilnehmer 2,8 Millionen Euro und 667.500 Euro für Platz 17 der 32 Teilnehmer aus dem Koeffizienten-Pool. Für jeden Sieg in der Gruppenphase gibt es 500.000 Euro, für jedes Remis 166.000 Euro. Dann wird pro Runde kassiert. Wer als Erster ins Achtelfinale einzieht, erhält 1,25 Millionen, als Gruppenzweiter bekommt man 325.000 Euro plus 900 000 Euro beim Überstehen der Zwischenrunde. Eine Million gibt es für das Viertelfinale, zwei Millionen für das Halbfinale, drei Millionen für den Finaleinzug und nochmal zwei Millionen für den Sieger. Für Union Berlin wären also bis zu 15,71 Millionen Euro als Preisgeld drin, plus die noch nicht bezifferten Einnahmen aus dem Marketing Pool, die erst nach Ende des Wettbewerbs berechnet werden. Insgesamt schüttet die UEFA 235,28 Millionen Euro aus, abzüglich eines Puffers im Falle von möglichen Corona-Restriktionen.