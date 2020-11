Präsident des Tennisverbandes Raik Packeiser: "Sport muss Impulse geben"

Herr Packeiser, fühlen Sie sich angesichts der Mitgliederzahlen als Corona-Gewinner? Anzeige Sie vertreten die Tennisverbände in Niedersachsen und Bremen. Das führte zu unterschiedlichen Vorgaben, je nachdem, wo gespielt werden sollte. Eine seltsame Situation? So sehr ich den Föderalismus liebe, in diesem Fall sicher nicht. Wir hatten zwei Rechtsverordnungen in zwei Bundesländern. In Niedersachsen ist der Druck dadurch stetig gestiegen, weil in Bremen eher gespielt werden durfte. Diese unterschiedlichen Auffassungen waren schwer zu vermitteln.

Und doch scheinen Sie die Aufgaben zufriedenstellend gelöst zu haben. Die Mitglieder aus 1200 Vereinen haben Sie einstimmig als Präsident bestätigt. Das stimmt und freut mich sehr. Das Präsidium ist einstimmig in allen Funktionen bei der Wahl bestätigt worden. Das gesamte Präsidium leistet tolle Arbeit. Unisono haben die Vereine von stabilen Mitgliederzahlen berichtet. Insgesamt war die Stimmung sehr positiv.

Klingt seltsam in den aktuell ungewissen Zeiten. Wir kommen als Individualsportart gut durch die Krise. Als Verband haben wir einen anständigen Job gemacht, weil wir die Vereine wie Entscheidungsträger transparent in alle Prozesse eingebunden und intensiv kommuniziert haben. Dieser Weg führte dazu, dass wir die Krise inhaltlich gut im Griff haben. Der Verbandschef als Chefkommunikator – wollten Sie deshalb als Präsident weitermachen? Ich kann Dinge bewegen und gemeinsam mit vielen engagierten Menschen zu Lösungen für Aufgaben mit hoher gesellschaftlicher Relevanz kommen. Der Tennissport hat eine tiefe Bedeutung für das Wohlempfinden vieler Menschen. Viele Leute haben zu vielen Themen eine ganz feste Meinung und sind stringent in ihrem Auftreten. Aber es ist stets ein sehr angenehmes Arbeiten. Sie heben stets die professionellen Strukturen beim TNB hervor. Klare Strukturen sind uns sehr wichtig. Das Präsidium kümmert sich um strategische Dinge, die operative Arbeit ist im Hauptamt angesiedelt. Das ist der richtige Weg. Wir geben Impulse und Rahmenbedingungen vor. Man muss nicht mit jeder Entscheidung einverstanden sein, aber man hält sich an Spielregeln: Als Präsident mische ich mich nicht in das Tagesgeschäft ein. Das obliegt der Geschäftsführung.

Das Ziel klar im Fokus: Auf und neben dem Platz will TNVB-Präsident Raik Packeiser neue Reize für den Tennissport setzen. © Debbie Jayne Kinsey

Ihr Geschäftsführer Michael Wenkel hatte zuletzt mit dem Landessportbund geflirtet. Hat das Ihr Verhältnis belastet? Nein. Das Ganze ist höher gekocht worden als es hätte sein müssen. Im Hintergrund wurden Spielchen gespielt. Michael Wenkel ist ein sehr, sehr guter Geschäftsführer. Es ist sein gutes Recht, sich neue berufliche Möglichkeiten anzuschauen. Das Thema ist zwischen uns geklärt. Dann zum Sportlichen. Mit zwei Jugend-Weltranglisten-Turnieren im Sommer ist der Verband Schritte gegangen, die sich andere nicht getraut haben. Warum sind Sie dieses Corona-Wagnis eingegangen? Das waren wichtige Signale, dass es im Leistungssport weitergeht. Wir wollen in Hannover perspektivisch Turniere entwickeln, ebenso wie den Bundesstützpunkt. Ohne Leistungssport kein Breitensport. Ohne Breitensport kein Leistungssport. Das bedingt einander. Wir brauchen eine Aufwertung der Leistungssportszene in Niedersachsen. Für all das ist übrigens unsere Vizepräsidentin Leistungssport genau die richtige. Sie nennen das in Ihren Vorträgen Leistungssportoffensive. Was verbirgt sich dahinter? Dazu gehören die baulichen Veränderungen am Stützpunkt in Hannover, oder auch die Aus- und Weiterbildung der Trainer. Aufgabe ist es, die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Trainertätigkeit einzubauen. Viele kleine Mosaiksteine kommen zusammen und müssen auch weiter entwickelt werden.

Wurde diese Entwicklung in den vergangenen Jahren vernachlässigt? Nein, die Welt dreht sich aber nun einmal weiter. Wir müssen bei allen Entwicklungen dran bleiben. Trainingsmethodik, Digitalisierung, Datenanalyse und und und. Dafür braucht es gute Trainer und Spielerpotenzial. Wir sind auf einem guten Weg. Aktuell spielen sich Nicole Rivkin und Angelina Wirges in den Fokus. Zwei große Talente. Aber haben beide das Zeug für ganz oben? Die Weltspitze ist von so vielen Faktoren abhängig. Von ihrer Veranlagung her haben sie das Zeug für die Top 100. Für die Top 50 müssen sehr viele Faktoren ineinander greifen. Um in die Top 10 zu kommen, bedarf es zum einen Glück, zum anderen einer unfassbaren Disziplin und Engagement auf allen Ebenen. Natürlich ist das der Traum von uns allen. Dazu gehört sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, noch mehr als in anderen Sportarten. Stichwort Persönlichkeit: Mangelt es dem deutschen Tennis nicht gerade genau daran? Pleite-Chaos um Boris Becker, Prügel-Vorwürfe gegen Alexander Zverev. Hat das deutsche Tennis noch Vorbilder für die Jugend? Wenn Boris Becker über Tennis redet, ist das phänomenal. Er entfaltet dabei eine magische Kraft. Bei den Boulevard-Themen ist diese Macht wieder verschwunden. Sportlich steht Zverev weit vorne. Es ist aber immer schade, wenn das Private das Sportliche überlagert. Die gesellschaftlichen Hemmschwellen, diese Themen nach vorne zu tragen, sind durch Social-Media gesunken. Aber es gibt sie, die Aushängeschilder. Naja, solche Skandale erlebt ein Rafael Nadal oder ein Roger Federer nicht. Diese Spieler stehen auf einem Olymp. Das hat mit ihrem demütigen Charakter zu tun. Sie erheben sich nicht über andere, leben menschliche Werte in ihrer Art und Weise vor. Davor habe ich gehörigen Respekt.