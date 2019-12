Typischer Uli Hoeneß! Ex-Präsident mit Weihnachtsfeier-Appell an die Bayern-Stars: "Mia san mia!"

Die nur kurzfristig unter Trainer Hansi Flick zurückgekehrte Euphorie beim FC Bayern München ist schon wieder dahin. Nach der zweiten Niederlage am Stück beim 1:2 (0:0) im Bundesliga-Spitzenspiel beim Tabellenführer Borussia Mönchengladbach schoben die Stars des Rekordmeisters auch beim öffentlichen Training am Sonntag noch Frust. Am Abend konnten die Spieler auf der Weihnachtsfeier der Bayern in der Allianz Arena immerhin etwas lachen. In festlicher Atmosphäre kamen Spieler, Trainer, Bosse und Gäste zusammen, "um den Kopf vor dem abschließenden Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur frei zu bekommen", wie der Verein mitteilte.

Ex-Präsident Uli Hoeneß nahm in seiner Rede die Bayern-Stars in die Pflicht. "Mia san mia! Und mia gehören an die Eins. Wir müssen da oben sein!", zitiert die Bild"aus der Rede des 67-Jährigen, der als stellvertretender Vorsitzender Mitglied des Aufsichtsrates bleibt. Die Spieler müssen sich zusammenreißen und stünden jetzt in der Verantwortung. Bis zur Winterpause sind die Bayern und Trainer Flick zum Siegen verdammt. "Wir haben Mittwoch in der Champions League ein Spiel zu gewinnen und in der Bundesliga bis zur Winterpause noch neun Punkte zu holen. Sonst schaut es schattig aus", sagte Angreifer Thomas Müller. Allerdings schwant dem Team, dass eine Aufholjagd wie in der vergangenen Saison selbst mit neun Punkten aus drei Spielen deutlich schwerer wird. Vor Jahresfrist betrug der Rückstand auf Borussia Dortmund gar neun Zähler, Meister wurden aber wieder die Bayern.