Ex-Präsident Uli Hoeneß lobt Nachfolger Herbert Hainer: "FC Bayern ist in prima Händen"

Im November 2019 ist Herbert Hainer beim FC Bayern in die großen Fußstapfen von Uli Hoeneß getreten. Seit inzwischen über einem Jahr führt der frühere Vorstandsvorsitzender des Sportartikelhersteller Adidas (2001 bis 2016) den deutschen Rekordmeister als Präsident. Vorgänger und Ehrenpräsident Hoeneß schwärmt im Bayern-Basketball-Podcast Open Court von Hainer.

"Wir haben uns gesucht und gefunden. Und ich bin heute noch glücklich, dass ich damals auf die glorreiche Idee kam, ihn zu fragen, ob er mein Nachfolger werden wollte. Jetzt zeigt sich immer mehr, dass der FC Bayern damit in prima Händen ist", sagt der frühere Bayern-Präsident. Und beim deutschen Rekordmeister steht die nächste große Veränderung bereits nach Ende des kommenden Jahres an.

Augsburg-Profi André Hahn erklärt: So geht es mir nach meiner Corona-Infektion

Das aktuelle Vorstandsmitglied Oliver Kahn übernimmt nach dem Amtsende von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 dessen Posten als Vorstandschef. Kahn spielte als Torwart und Kapitän von 1994 bis 2008 für den Rekordmeister. "Ich habe die Hoffnung, dass das dann auch mit Oliver Kahn klappt und dann wäre genau das erreicht, was ich immer wollte: den FC Bayern rechtzeitig in die Zukunft zu führen, sagte Hoeneß.