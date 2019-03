Prediction zum TOTW 25 in FIFA 19 Ultimate Team: Das ist die Prognose!

Prediction: Ist das das Ultimate Team of the Week 25?!

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen in FIFA 19 enthaltenen lizenzierten Spielern, die am vergangenen Spieltag weltweit durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen ist für viele Spieler eine große Ehre – auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt. Diese Vorhersage wird wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent mit dem endgültigen TOTW 25 übereinstimmen. Es ist also riskant, auf Grundlage dieser Predictions auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Trotzdem geben sie zumindest einen Überblick, wer es ins Team schaffen könnte.

Hier die komplette Mannschaft der Woche – auf diese Kicker könnt ihr euch wohl freuen!

FIFA 19 Ultimate Team: Predictions zum TOTW 25 Bayern-Star Robert Lewandowski führt die Liste mit einer Stärke von 93 an. ©

Anzeige

Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden – dann aber zu hohen Preisen! Die Seite futhead.com hat vor der offiziellen Bekanntgabe vorhergesagt, welche Spieler es ins TOTW schaffen könnten.

Es wird vermutet, dass es gleich mehrere Bundesliga-Stars ins FUT Team of the Week 25 schaffen: Gute Chancen haben Robert Lewandowski vom FC Bayern München, Steven Zuber vom VfB Stuttgart, John Anthony Brooks vom VfL Wolfsburg und Dong-Won Ji vom FC Augsburg. Ob es allerdings alle vier auch direkt in die TOTW-25-Startelf schaffen, ist sehr unwahrscheinlich.

Viele wirkliche Superstars haben es in dieser Woche nicht in die TOTW-Prediction geschafft. Zu den stärksten Spielern zählen Lewandowski, Romelu Lukaku (Manchester United) und Gerard Pique (FC Barcelona). Gut möglich, dass EA Sports noch für diese Starpower am Mittwoch zur Veröffentlichung (16 Uhr) sorgen wird.

Die Top-100-Spieler in FIFA 19 Unter anderem gehört DFB-Star Marco Reus zu den Top 100 Spielern in FIFA 19. Welche Spieler es noch unter die besten geschafft haben und welche Werte ihr FUT-Karten haben, zeigt der SPORTBUZZER in der Galerie - klickt euch durch! ©

FIFA 19 Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 19. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder auf dem Transfermarkt zu verkaufen – und sich mit seinem eigenen Team dann im Onlinemodus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken überwiegend Ultimate Team.

ANZEIGE: 50% auf alle Bälle! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.