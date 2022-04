Preetzer TSV gewinnt 4:1 beim TSV Flintbek

Der Preetzer TSV hat die schwere Auswärtshürde beim TSV Flintbek mit einem 4:1-Sieg genommen und somit die Tabellenführung in der Verbandsliga Ost gefestigt. PTSV-Keeper Thorge Beuck verletzte sich in der 80. Minute bei einem Zweikampf am Kopf und musste durch Cedric Cordes ersetzt werden. Anzeige

Die Gastgeber standen zunächst sehr tief und überließen den Preetzern das Spiel. Das funktionierte höchst beindruckend. Lediglich beim einem Freistoß des Preetzers Maximilian Zimmermann wurde es brenzlig vor dem Gehäuse von TSVF-Keeper Tjark Klarmann, doch der 28-Jährige parierte den Schuss bravourös. „Die Jungs haben unseren Plan gut umgesetzt und anschließend nicht mehr viel zugelassen“, so TSVF-Coach Daniel Lehwald. Zwar setzten die Hausherren ein paar Nadelstiche, doch Chancen blieben Mangelware.

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tim Dummer nahmen die Schusterstädter das Heft in die Hand und kamen besser ins Spiel. Neil Helbing (47.) stand nach einem Eckball goldrichtig und netzte zur Preetzer Führung ein. Die Freude währte jedoch nicht lange. Nach einem Konter bediente Tim Hartlep den mitgelaufenen Malik Ferhat (52.), der den umjubelten Ausgleich erzielte.

Fünf Minuten später die Antwort der Preetzer: Kevin Beuck flankte butterweich in den Strafraum, wo der gerade zuvor eingewechselte Moritz Danberg (57.) volles Risiko ging und per Seitfallzieher traf. „Das war ein wirklich tolles Tor vom ihm. Er ist für seinen Mut belohnt worden“, freute sich PTSV-Coach Andreas Möller, der in der 63. Minute das 3:1 von Zimmermann und den 4:1-Schlusspunkt von Felix Ziebell (90.) notierte. Fader Beigeschmack des Auswärtscoup war die Kopfverletzung von PTSV-Keeper Thorge Beuck.

Der Kapitän prallte in der 80. Minute mit Flintbeks Torben Frahm zusammen und musste für Ersatzkeeper Cedric Cordes ausgewechselt werden. „Thorge wirkte leicht benommen und hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen“, erklärte Andreas Möller. Flintbeks Trainer Lehwald richtete nach dem Schlusspfiff sofort Genesungswünsche an den 33-jährigen Torhüter. „Ich wünsche Thorge natürlich, dass er schnell wieder auf dem Platz stehen kann. Zudem möchte ich meinem Spieler keinen Vorwurf machen. Es sah sehr unglücklich aus“, so der A-Lizenzinhaber, der schlussendlich von einem verdienten Preetzer Sieg sprach. „So effektiv spielt ein Spitzenreiter“, so der 38-Jährige.