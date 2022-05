Preetzer TSV gewinnt Kreisderby gegen Plön 5:1

Zunächst bestimmten die Kreisstädter aus Plön das Derby. Aus einer sicher stehenden Abwehr, mit einem starken Torhüter Björn Alberts als Rückhalt, machten die Plöner den Schusterstädtern das Leben schwer. Folgerichtig die 1:0-Führung der Gäste durch Nico Kocks in der 11. Spielminute, der frei vor PTSV-Keeper Thorge Beuck auftauchte und eiskalt vollstreckte. Fortan kreierten die Gastgeber Chance um Chance, konnten aber bis zur 39. Minuten keinen Nutzen daraus ziehen. Johannes-Nikolaus Schütt (39.) war es vorbehalten, ausgleichen. Zwei Minuten später gelang Daniel Kolbe (41.) die Führung für die Preetzer. „Das war zu diesem Zeitpunkt dann auch verdient“, analysierte PTSV-Coach Andreas Möller beim Halbzeitgang in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff nahmen die Gastgeber das Heft vollends in die Hand. Johannes Schütt per Doppelpack (49., 74.) und Mittelstürmer Lars Brand (67.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Der Sieg ist verdient, wobei die Plöner wirklich ein straffes Programm in den letzten Tagen hatten“, konstatierte Möller. In der 80. Minute hatte der langjährige Kapitän und Top-Torhüter Thorge Beuck seinen großen Auftritt.

Der 33-jährige ehemalige Oberliga-Keeper wurde von Cedric Cordes abgelöst und in seinen Ruhestand verabschiedet. Unter Tränen verließ der Schlussmann das Feld und wurde mit großem Beifall verabschiedet. „Das war ein toller Abschied für Thorge, dem alle ihren großen Respekt mit dem Beifall gezollt haben“, so Möller melancholisch. Nach dem Schlusspfiff begann die große Meisterfeier. Dennis Keske vom SHFV überreichte Beuck den Meisterwimpel – die große Sause konnte starten. „Das war schon ein sehr emotionaler Abschied. Die Jungs haben mir einen wunderbaren Abschied bereitet. Besser kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe es sehr genossen und danke der Mannschaft, mit dem tollen Trainerteam“, so Beuck, der den Preetzern als Torwarttrainer erhalten bleibt.