Preetzer TSV gewinnt Spitzenspiel in Schönkirchen

Verständlicher Frust durch die frühen Gegentore bei Schönkirchens Torwart Marc Andre Hennings was allerdings die grenzwertige Härte gegen herannahende Gästespieler nicht entschuldigt. In dieser Szene wird der Preetzer Nico Clasen (#7, links) von Hennings und Kapitän Arvid Simon Christoph (#21, hinten) hart in die Zange genommen und zum "abheben" gebracht. © Karsten Freese