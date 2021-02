Preis, Übertragung, Spielauswahl: Amazon erklärt Pläne für die Champions League

Alles neu in der Champions League zur kommenden Saison: Die Königsklasse des Fußballs wird nicht mehr bei Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Die Übertragungsrechte sicherten sich zwei Streaming-Anbieter: Amazon Prime und der bisherige Rechteinhaber DAZN. Bekannt ist bereits, dass Amazon mit Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Jonas Friedrich zwei Sky-Gesichter verpflichtet hat. Mit der Sport Bild hat Alex Green, der Direktor Sport bei Amazon Prime Video, darüber gesprochen, was der Handels-Riese mit den Rechten plant und was das für die Zuschauer bedeutet. Anzeige

Amazon sicherte sich für seinen Streamingdienst von der Saison 2021/22 an für drei Spielzeiten das jeweilige Topspiel am Dienstagabend als Exklusiv-Übertragung. Das Live-Paket umfasst insgesamt 16 Partien, davon zwei Playoff-Spiele. "Natürlich werden wir immer ein deutsches Team zeigen, wenn eines spielt", erklärt Green. Amazon hat das Erstwahlrecht. Ob die Partie um 18.55 oder 21 stattfindet, spiele keine Rolle. "Alles hängt von den Ansetzungen ab", so Green. Die restlichen Spiele überträgt DAZN exklusiv. Das Finale ist bei DAZN und im ZDF zu sehen. Bis Mitternacht zeigt Prime Video exklusiv die Zusammenfassungen der Dienstagsspiele.