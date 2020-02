Premier-League-Teams beschließen Änderung: Sommer-Transferfenster wieder länger offen

Die Premier League hat den Saisonstart für die kommende Saison 2020/2021 beschlossen. Wie die Liga am Donnerstagmittag bekannt gab, wird die neue Saison am 8. August beginnen. Zudem beschloss die britische Profi-Liga auch eine wesentliche Änderung, was das Transferfenster angeht: Transfers werden in der kommenden Spielzeit wieder bis nach Saisonstart möglich sein. Wie die Vereine beschlossen, wird der "Deadline Day" in diesem Jahr am 1. September sein. Das Fenster schließt an dem Tag um 18.00 Uhr deutscher Zeit.