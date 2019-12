Ancelotti und Arteta als Zuschauer dabei: Everton und Arsenal mit müdem Unentschieden

Noch ohne ihre neuen Trainer Carlo Ancelotti und Mikel Arteta haben der FC Everton und der FC Arsenal in der englischen Premier League den Anschluss an die oberen Tabellenränge weiter verloren. Vor den Augen des von Everton kurz vor Spielbeginn verpflichteten früheren Bayern-Trainers Ancelotti und des früheren Everton-Profis Arteta kamen beide Mannschaften am Samstag nur zu einem enttäuschenden 0:0. Arsenal mit Torhüter Bernd Leno steckt im Tabellen-Mittelfeld fest, Everton muss sich nach unten orientieren.