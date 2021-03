Europa-Chancen schwinden: Arsenal nur Unentschieden in Burnley

Der FC Arsenal kann die Saison in der Premier League wohl abschreiben: Nach dem Ausrufezeichen gegen Champions-League-Kandidat Leicester City (3:1) in der Vorwoche kamen die kriselnden Londoner am Samstag gegen den FC Burnley nicht über ein Unentschieden hinaus und sind in ihrer Aufholjagd wieder zurückgeworfen worden. Die frühe Führung durch Pierre-Emerick Aubameyang konnten die Gunners nicht über die Zeit bringen und spielten am Ende 1:1. Anzeige

Schon in der 6. Minute brachte Ex-BVB-Star Aubameyang die Gunners in Führung: Nach einem Konter legte Wilian dem Gabuner am Strafraumrand auf, Aubameyang zog nach innen und schloss per Flachschuss ab. Die Gunners hatten auch in der Folge gute Chancen, auf 2:0 zu stellen. Unter anderem verpassten Bukayo Saka (23.) und Thomas Partey (29.) vielversprechende Möglichkeiten. Stattdessen klingelte es auf der Gegenseite: Nach einem Pass von Keeper Bernd Leno wollte Granit Xhaka den Ball wohl aus dem Strafraum spielen, schoss stattdessen aber Burnley-Stürmer Chris Wood an, von dessen Hüfte der Ball zum Ausgleich ins Tor sprang.

Arsenal im Pech bei VAR-Wirbel in der Schlussphase