Premier-League-Aufstieg, EM-Titel mit U21: Brentford-Profi Janelt blickt vor Liverpool-Spiel auf Erfolgs-Jahr

Vitaly Janelt (23) hat ein traumhaftes Fußball-Jahr hinter sich. Der Hamburger ist mit dem englischen Klub FC Brentford in die Premier League aufgestiegen und mit der deutschen U21-Auswahl Europameister geworden. Vor dem Heimspiel gegen den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp am Samstag (18.30 Uhr, Sky) hat er über seinen bisherigen Weg gesprochen.

SPORT BUZZER: Herr Janelt, bei Ihnen ist viel passiert. Sie sind zum FC Brentford gewechselt, in die Premier League aufgestiegen und haben mit der U21 den EM-Titel geholt. Wenn Sie diese Zeit mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre das?

Genau. Fußball hat manchmal auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Ich bin damals gewechselt, weil ich eine neue Herausforderung wollte. Ich habe direkt meine Chance bekommen und genutzt. Nach drei Spielen zwischen Startelf und Einwechselung habe ich danach alle Spiele von Anfang an gespielt. Ich habe meinen Job sehr gut gemacht, womit vielleicht nicht jeder gerechnet hat, da sie dachten, ich bräuchte mehr Zeit.

Der Start in die Premier-League-Saison lief gut. Fünf Spiele, acht Punkte. Sie haben jeweils von Anfang an gespielt. Höhepunkt war sicher das 2:0 zum Auftakt gegen Arsenal.

Auf jeden Fall. Einen schöneren Einstand in der Premier League kann man sich nicht wünschen. Für Brentford war es das erste Erstliga-Spiel seit 74 Jahren, und das vor ausverkauftem Haus in unserem neuen Stadion. Es fällt mir immer noch schwer, das in Worte zu fassen.