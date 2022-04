Erster Premier-League-Aufsteiger steht fest: FC Fulham schafft direkte Rückkehr ins Oberhaus

Ausgelassener Jubel am Craven Cottage: Der FC Fulham hat die vorzeitige Rückkehr in die Premier League perfekt gemacht. Am Dienstagabend setzten sich die Westlondoner in ihrem Kultstadion mit 3:0 (3:0) gegen Preston North End durch und sicherten sich so bereits vier Spieltag vor Schluss einen der beiden direkten Aufstiegsplätze in der zweitklassigen Championship. Top-Stürmer Aleksandar Mitrovic (9., 41.) und Fabio Carvalho (34.) sicherten den ungefährdeten Sieg.

Anzeige