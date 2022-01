Premier League bestätigt Absage: Spiel zwischen Everton und Leicester erneut verschoben

Bereits im Dezember hatte das Duell wegen der Corona-Welle in Englands Eliteklasse abgesagt werden müssen. Leicester, das am Samstag noch gegen den FC Watford in der dritten Runde des FA Cup antrat (4:1), muss nach der Absage des Spiels gegen Norwich City am Neujahrstag in der Liga auch weiterhin pausieren. Aktuell liegt der amtierende Pokalsieger auf Platz zehn des Tableaus. Everton bleibt in dieser Saison als 15. bislang hinter den eigenen Erwartungen zurück.