Zum Neustart: Premier-League-Klubs mit „Black Lives Matter“-Schriftzügen statt Spielernamen

Die Profis der englischen Premier League wollen am ersten Spieltag nach der Corona-Pause ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Wie mehrere britische Medien berichten, ist deshalb geplant, die Spielernamen auf den Trikots ausnahmsweise durch den Schriftzug „Black Lives Matter“ zu ersetzen. Darauf sollen sich die Klubs bei einer Online-Konferenz am Donnerstag geeinigt haben. Ähnlich wie viele Bundesliga-Klubs, deren Profis mit Botschaften auf T-Shirts rund um die Partien Stellung bezogen haben , wollen sich die Vereine damit im Kampf gegen Rassismus engagieren.

Die Initiative kommt nach Informationen der Zeitung Guardian von mehreren Mannschaftskapitänen und Vertretern der Spielergewerkschaft PFA (Professional Footballers' Association). An den darauffolgenden Spieltagen soll der Schriftzug „Black Lives Matter“ an anderer Stelle auf den Trikots platziert werden. Dazu fänden derzeit noch Abstimmungen mit den Sponsoren statt, hieß es dazu am Freitag.