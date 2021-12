Gastgeber Aston Villa spielt eine – für seine Ansprüche – mehr als solide Saison. Mit 22 Punkten auf der Habenseite rangiert das Team aus Birmingham derzeit auf Platz zehn im gesicherten Mittelfeld. Erst einmal spielten die Villans in dieser Spielzeit Remis. Mit neun Niederlagen hat das Team von Trainer Steven Gerrard sogar die viertmeisten Pleiten in der gesamten Liga. Gegen Chelsea soll nun der achte Liga-Erfolg gelingen. Gerrard wird aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht mit dabei sein. Trotz des Wirbels wird das Spiel wie geplant stattfinden. Unter anderem war die Partie des FC Liverpool gegen Leeds United bereits abgesagt worden.

Nach nur fünf Punkten in den vergangenen vier Premier-League-Partien will der FC Chelsea am Boxing Day wieder siegen. Gute Vorzeichen gibt es bereits: In dieser Saison konnte Chelsea gegen Aston Villa bereits zweimal gewinnen. Auch die Bilanz der letzten Jahre spricht für die "Blues": In den vergangenen 15 Begegnungen in der englischen Belétage konnte Chelsea gleich elf Mal alle drei Punkte einfahren. Sollte diese Serie fortgesetzt werden, könnte das Team von Thomas Tuchel zumindest vorerst auf den FC Liverpool auf Platz zwei aufschließen.