Anders als noch in der vergangenen Spielzeit steht Manchester City am Boxing Day ganz oben im Tableau der Premier League. Vor genau einem Jahr rangierte das Team von Pep Guardiola noch auf Platz sechs. Allerdings konnten die "Citizens" in eben dieser Saison souverän den Titel holen. Genau das ist auch in diesem Jahr wieder der Anspruch. Mit zuletzt überzeugenden Auftritten und einem Torverhältnis von 11:0 in den vergangenen beiden Partien ist City gut in Form und gehört nicht nur in der Premier League zu den Favoriten. Die Partie gegen Leicester wird trotz des Corona-Wirbels in der englischen Eliteklasse und mehrerer Spielabsagen planmäßig angepfiffen.

