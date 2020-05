Premier League Inside: Beim Bundesliga-Neustart fehlt das, was die Engländer so schätzen

Wer gerne gewinnt und kein Problem damit hat, unbeliebt zu sein, der sollte zum FC Bayern halten. Wem das hippe Außenseiter-Image wichtiger ist als Siege, für den ist Werder Bremen der ideale Verein. Und wer sein Leben nicht im Griff hat und trotzdem keinen Grund zum Feiern verstreichen lässt, der wird mit dem 1. FC Köln glücklich . Nach diesem Muster funktionieren diese Fragebögen, die in England gerade in privaten WhatsApp-Gruppen und bei Twitter herumgereicht werden. Sie sollen dazu dienen, dass jeder den Bundesliga-Verein findet, der zu einem passt.

Die Engländer werden (wie der Rest Europas) interessiert zuschauen, wenn in Deutschland am Wochenende das Fußball-Zeitalter nach der Corona-Pause beginnt. Erstens natürlich, weil sie Erkenntnisse darüber gewinnen wollen, wie sie ihre eigene Liga, die Premier League, wieder in Gang bringen können. Aber zweitens auch deshalb, weil viele Fans in England ein Herz für den deutschen Fußball haben.